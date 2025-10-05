Способны проехать более 650 тысяч километров: топ долговечных автомобилей

Американские эксперты составили рейтинг подержанных авто, способных без капитального ремонта преодолевать более 400 тысяч миль, или около 650 тысяч километров. Спрос на вторичном рынке традиционно высок: более доступные цены, широкий выбор и шанс найти машину, которая прослужит десятилетиями.

Но главный вопрос для покупателей всегда один – какую модель выбрать, чтобы избежать дорогостоящих поломок. Об этом сообщило издание GOBankingRates.

В списке доминируют японские производители, в первую очередь Toyota. В самые выносливые вошли Avalon, Tacoma, Sienna и Sequoia. Высокую надежность показали и модели Honda: Accord, Pilot, Odyssey и Civic.

Среди американских автомобилей отметили Ford F-150 и Ford Expedition. Также в рейтинг попали Subaru Outback, созданный для путешествий и активного отдыха, и Hyundai Elantra, доказавшая, что даже бюджетный седан может быть поразительно долговечным.

По подсчетам специалистов такой ресурс соответствует 25–30 годам стандартной эксплуатации. Это означает, что машины по рейтингу могут сменить нескольких владельцев, но оставаться на ходу десятилетиями.

В то же время, в списке нет европейских премиумбрендов. Аналитики подчеркивают: подлинная надежность автомобиля определяется не престижностью марки, а проверенной статистикой его долговечности.

