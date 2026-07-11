Справится даже новичок: рецепт варенья из черешни из 2 ингредиентов на зиму.

Сезон черешни – отличный случай пополнить домашние запасы ароматным вареньем. Такой десерт станет вкусным дополнением к тостам, блинам и домашней выпечке, а также будет прекрасно сохранять летний вкус в течение всего года.

Домашнее варенье из черешни готовится достаточно просто, а результат порадует насыщенным вкусом и густой консистенцией. По желанию рецепт можно разнообразить специями или другими ингредиентами. Об этом пишет Shuba.

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К примеру, во время варки можно добавить палочку корицы, которая придаст варенью легких пряных ноток. Перед разливкой в банки ее нужно обязательно вынуть. Любителям необычных вкусов также советуют после закипания влить несколько ложек вишневой водки корш – это сделает аромат еще более выразительным. Также стоит попробовать приготовить варенье не только из красной, но и белой черешни.

Рецепт варенья из черешни

Ингредиенты:

черешня - 1 кг;

сахар - 700 г.

Способ приготовления

Сначала хорошо промойте черешню, удалите косточки и переложите ягоды в кастрюлю. Засыпьте сахаром и оставьте примерно на 4–5 часов, чтобы они пустили сок. После этого поставьте кастрюлю на плиту, доведите до кипения массу и варите на слабом огне 5–7 минут, периодически помешивая. Затем оставьте варенье полностью остыть. Процесс варки нужно повторить еще дважды. После третьего кипячения горячее варенье разлейте в предварительно простерилизованные банки и герметично закройте крышками. Банки переверните вверх дном, укутайте одеялом или полотенцем и оставьте до полного охлаждения. Хранить готовое варенье рекомендуется в темном прохладном месте.

Как быстро простерилизовать банки

В каждую банку налейте примерно 2 сантиметра воды и поставьте ее в микроволновку на 3–5 минут при максимальной мощности. После нагревания слейте воду и дайте банке высохнуть. Крышки достаточно отдельно обдать кипятком перед закаткой.

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