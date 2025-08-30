Спрос на подержанные автомобили в Украине растет: какие марки покупают чаще всего и по какой цене

В июле украинцы активно покупали импортируемые подержанные автомобили в возрасте до 5 лет – их количество достигло 7,2 тысячи, что почти треть всех легковушек с пробегом на рынке. Наибольший спрос наблюдался на Tesla Model Y (цена от 30 000$/~1,2 млн грн) и Tesla Model 3 (от 25 000$/~1 млн грн), а также на модели Nissan Rogue, Mazda CX-5 и Kia Niro.

Об этом сообщает Укравтопром. Несмотря на экономическую нестабильность и сложную ситуацию в стране, украинский авторынок продолжает расти.

Особое внимание покупателей привлекают автомобили до 5 лет, ведь они сочетают современные технологии, лучшую энергоэффективность и сравнительно доступную цену. Именно эти факторы делают их самыми популярными среди подержанных автомобилей на украинском рынке.

Эти авто составляют около трети всех легковых автомобилей с пробегом, импортируемых в течение июля (22,4 тыс.). Лидером по популярности остаются электромобили – 48% от общего объема, что свидетельствует об устойчивом интересе к экологическому и экономическому транспорту. Далее следуют бензиновые автомобили (35%), гибриды (10%), дизельные модели (5%) и машины на газ (2%).

ТОП-10 самых популярных моделей среди подержанных авто до 5 лет:

Tesla Model Y – 733 авто, цена от 30 000$ до 38 000$ (~1,2–1,5 млн грн);

Tesla Model 3 – 396 авто, от 25 000$ (~1 млн грн);

Nissan Rogue – 246 авто, от 20 000$ (~800 тыс. грн);

Mazda CX-5 – 221 авто, от 18 000$ (~720 тыс. грн);

Kia Niro – 205 авто, от 23 000$ (~920 тыс. грн);

Volkswagen Tiguan – 188 авто, от 22 000$ (~880 тыс. грн);

Hyundai Kona – 165 авто, от 20 000$ (~800 тыс. грн);

Chevrolet Bolt – 150 авто, от 19 000$ (~760 тыс. грн);

Audi Q5 – 148 авто, от 28 000$ (~1,1 млн грн);

Ford Escape – 143 авто, от 21 000$ (~840 тыс. грн).

Почему эти авто выбирают украинцы

Лидеры среди подержанных авто – электромобили Tesla, Chevrolet и Hyundai – приобрели популярность благодаря беспошлинному ввозу, низким затратам на зарядку по сравнению с горючим и современным технологическим оснащением. Кроссоверы Nissan Rogue, Mazda CX-5 и Volkswagen Tiguan ценят универсальность, просторный салон и надежность.

Kia Niro и Audi Q5 привлекают покупателей балансом комфорта, престижа и доступной цены, тогда как Ford Escape традиционно пользуется спросом среди ищущих практичный и недорогой автомобиль для ежедневного использования.

Спрос на б/у авто до 5 лет остается высоким, а рынок постепенно смещается в сторону электромобилей и экономичных кроссоверов. Украинцы предпочитают современные модели, сочетающие технологичность и умеренную стоимость.

