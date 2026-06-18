США и Иран подписали меморандум о прекращении войны

Соединенные Штаты и Иран подписали меморандум о взаимопонимании, предусматривающий прекращение боевых действий, и документ уже вступил в силу. По словам американских чиновников, в среду стороны дистанционно согласовали и подписали соответствующий меморандум.

Об этом сообщают корреспондент издания Axios Барак Равид на платформе Х, Белый дом, CNN. Президент США Дональд Трамп, как сообщается, также подписал экземпляр документа на ужине с президентом Франции в Версале. После этого фото подписанного соглашения было передано иранской стороне и государствам-посредникам.

За несколько часов до этого Вашингтон обнародовал текст документа. В нем зафиксирована договоренность о прекращении боевых действий и переходе к следующему этапу переговоров. Опубликованная версия, по данным СМИ, совпадает с предыдущим неофициальным проектом соглашения.

Документ также предусматривает, что стороны в ближайшие 60 дней проведут дополнительные переговоры с целью достижения окончательного урегулирования конфликта.

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Впоследствии Белый дом опубликовал видео, на котором Дональд Трамп в присутствии президента Франции Эммануэля Макрона подписывает документ. Американский президент подтвердил факт подписания, заявив: "Он подписан. Подписан в Версале. Я только что его подписал". В то же время Трамп заявил, что США могут возобновить удары в случае невыполнения Ираном взятых обязательств.

В Тегеране факт подписания также подтвердили. Представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи отметил, что меморандум о взаимопонимании между Ираном и США был "официально окончательно согласован". Иранские государственные СМИ обнародовали фото президента Масуда Пезешкиана с документом, на котором, вероятно, содержатся подписи обеих сторон.

Напомним, Трамп заявил о заключении мирного соглашения с Ираном и открытии Ормузского пролива.

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