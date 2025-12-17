США и страны ЕС подготовили план поддержки Украины после достижения мирного соглашения: о чем идет речь

Соединенные Штаты и страны Европы подготовили проекты двух документов, определяющих механизмы поддержки Украины после возможного достижения договоренностей о прекращении войны. Европейские чиновники впервые за последние месяцы положительно оценили уровень взаимодействия с американскими коллегами, отметив конструктивное сотрудничество.

Об этом сообщает The New York Times, ссылаясь на источники, осведомленные о ходе переговоров. По информации издания, работа над проектами документов по вопросам безопасности проходила во время более восьми часов закрытых консультаций в Берлине.

Во встречах принимали участие президент Украины Владимир Зеленский, представители украинской делегации, а также руководители и чиновники национальной безопасности примерно из десяти европейских государств, среди которых Франция, Германия, Италия и Великобритания.

Один из подготовленных документов определяет базовые принципы гарантий безопасности Украины. По словам американских и европейских источников, речь идет об обязательствах, по содержанию близких к статье 5 Североатлантического альянса, предусматривающей коллективную помощь в случае вооруженного нападения на одного из партнеров.

Второй документ, который американские чиновники называют "оперативным военным соглашением", содержит более подробные положения. В нем описан формат взаимодействия между вооруженными силами США, европейских стран и Украины с целью недопущения новой агрессии со стороны России в ближайшие годы.

Как отмечает NYT, ни один из этих документов пока не обнародовался. В то же время источники, которые могли ознакомиться с текстами, отмечают, что оперативный документ содержит четкие инструкции для различных сценариев возможного российского вторжения. По словам одного из американских чиновников, соглашение подробно описывает механизмы сдерживания и меры реагирования при нарушении договоренностей Москвой.

Одним из ключевых элементов будущих гарантий является план формирования украинских вооруженных сил мирного времени численностью около 800 тысяч военных, оснащенных современной техникой и подготовленных по новым стандартам. Предполагается, что такая армия станет мощным сдерживающим фактором для России. Для сравнения, как отмечает издание, численность Бундесвера составляет около 180 тысяч военнослужащих.

Реализация этого плана потребует долгосрочной и масштабной поддержки Украины. О необходимости такой помощи говорится и в совместном заявлении лидеров десяти европейских стран и высокопоставленных должностных лиц Европейского Союза. По словам одного из европейских дипломатов, документы содержат конкретные перечни вооружения и техники, которые понадобятся Украине.

Также в проектах прописано участие европейских сил безопасности, которые могут быть размещены на территории Украины для контроля воздушного и морского пространства. Хотя официально не уточняется, какие именно страны готовы направить свои контингенты, президент Зеленский сообщил, что ряд государств уже предоставили соответствующие обещания в неформальном порядке.

Ожидается, что эти подразделения будут дислоцироваться в западных регионах Украины на значительном расстоянии от линии фронта и будут служить дополнительным элементом сдерживания возможных новых атак со стороны России.

Отдельный раздел документов посвящен роли США в выявлении и предотвращении попыток Москвы организовать провокации под "ложным флагом", которые могут быть использованы как повод для возобновления боевых действий. Американские чиновники неоднократно заявляли, что такая тактика характерна для России.

