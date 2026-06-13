Статус 'не военнообязанный' в Резерв+: юрист объяснил, что означает

В части граждан Украины в приложении "Резерв+" может отражаться статус "не военнообязанный", что означает отсутствие пребывания на военном учете. В то же время юристы обращают внимание, что этот статус имеет важные нюансы, которые следует учитывать.

Об этом в комментарии " 24 Каналу " рассказал адвокат Олег Паньчак. По словам юриста, существуют различные правовые основания, по которым лицо могут исключить или снять с военного учета, и эти понятия не тождественны.

Он объяснил, что "снятие с военного учета" часто носит технический или организационный характер — например, в случае смены места жительства или постановки на учет в другом территориальном центре комплектования. "Исключение из военного учета" означает полное прекращение пребывания лица на учете в соответствии с нормами закона.

В то же время, как отмечает Паньчак, наличие отсрочки, инвалидности или бронирования не всегда автоматически означает исключение из военного учета.

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Кто может быть снят с учета

Перечень оснований определен статьей 37 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе". К категориям лиц, которых могут снять с военного учета, относятся:

умерли;

признаны безвестно отсутствующими или объявлены умершими;

потеряли гражданство Украины;

признаны непригодными к прохождению военной службы;

достигли предельного возраста пребывания в запасе;

а также отдельные другие случаи, предусмотренные законодательством (в частности, в отношении некоторых кандидатов на контрактную службу, которые не приняли, и военнослужащих, уволенных с контрактной службы в определенных законом случаях).

Отдельно отмечается, что военнослужащие не принадлежат к военнообязанным, поскольку уже проходят службу и непосредственно участвуют в выполнении задач по защите государства.

Напомним, мы уже писали, при каких условиях могут отменить статус УБД.

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