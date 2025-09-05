Тариф Киевстар за 75 грн: можно ли еще подключить и какие есть альтернативы

Украинские пользователи мобильной связи активно обсуждают возможность подключения дешевого пакета от Киевстара, стоимость которого составляет всего 75 гривен. Но реально ли воспользоваться таким предложением сегодня и какие еще варианты тарифов позволяют сэкономить на связи?

Ранее оператор действительно имел в своем арсенале несколько доступных тарифов, которые предлагались в рамках акций или специальных условий. Некоторые из них предусматривали ежемесячную оплату на уровне примерно 75 гривен. Однако, как пишет "24 Канал", по состоянию на 2025 год таких вариантов в открытом доступе уже не найти – они исчезли из официальной тарифной линейки.

Дело в том, что цены на базовые пакеты заметно увеличились: сейчас минимальные тарифы стартуют от 100 гривен за три недели. Рост стоимости обусловлен повышением цен на интернет, расходами на поддержку сети и внедрением новых сервисов.

Какие дешевые тарифы в Киевстаре

Хотя тариф за 75 гривен больше недоступен, компания предлагает несколько вариантов:

Социальные тарифы. Для пенсионеров и лиц с инвалидностью существуют специальные планы по сниженным ценам и минимальному набору услуг. Стоимость таких тарифов начинается от 100 гривен за 4 недели. Акционные пакеты. В приложении "Мой Киевстар" время от времени появляются персонализированные предложения для конкретных абонентов, которые могут быть дешевле стандартных тарифов. Комбо-пакеты "Все вместе". Это комплексы услуг, включающих мобильную связь, домашний интернет и Киевстар ТВ. Хотя их цена выше 75 гривен, объединение услуг позволяет сэкономить на общих затратах.

