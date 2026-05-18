Трагедия в Мексике: в результате вооруженного нападения погибли 10 человек, среди них ребенок (фото)

В мексиканском штате Пуэбла произошла кровавая стрельба, жертвами которой стали десять человек, среди них ребенок. Трагедия произошла в воскресенье в муниципалитете Теуицинго.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Министерство общественной безопасности штата. По информации правоохранителей, в результате вооруженного нападения погибли шесть мужчин, три женщины и несовершеннолетний ребенок.

После инцидента власти Пуэбли вместе с федеральными структурами развернули масштабную спецоперацию. В настоящее время силовики устанавливают обстоятельства преступления, разыскивают нападающих и выясняют возможные мотивы атаки.

