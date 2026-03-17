Трамп заявил, что США 'смогут забрать' Кубу

Президент США Дональд Трамп заявил, что Куба сейчас находится в крайне сложном положении. По его мнению, Соединенные Штаты оказывают значительное влияние на ситуацию вокруг острова.

Об этом сообщаетPolitico. По словам Трампа, он давно наблюдает за отношениями между США и Кубой и считает, что страна близится к критической точке. Он также заявил, что для него было бы честью сыграть ключевую роль в изменении ситуации на острове.

Комментируя свои слова о возможности "забрать Кубу", Трамп уточнил, что речь идет о различных вариантах действий, включая возможное вмешательство в той или иной форме. Он подчеркнул, что у Соединенных Штатов, по его мнению, есть достаточно возможностей для влияния на дальнейшее развитие событий.

Американский президент также подчеркнул, что в настоящее время считает Кубу ослабленным государством, что, по его убеждению, открывает для США более широкие возможности в определении своей политики в отношении этой страны.

