Трамп заявил о заключении мирного соглашения с Ираном и открытии Ормузского пролива: подробности

Президент США Дональд Трамп заявил о достижении мирного соглашения с Ираном и объявил об открытии Ормузского пролива. По его словам, договоренности с Ираном уже финализированы.

Он также заявил о снятии ограничений, связанных с судоходством в Ормузском проливе. Об этом Трамп написал в соцсети Truth Social.

Читайте также: Главная причина, по которой Трамп атаковал Иран

В своем заявлении он подчеркнул: "Этим я предоставляю полное разрешение на беспрепятственное открытие Ормузского пролива и одновременно санкционирую немедленное снятие морской блокады со стороны Соединенных Штатов. Суда всего мира, запускайте двигатели. Пусть нефть течет!

В то же время, никаких деталей относительно содержания соглашения он не обнародовал. Иранская сторона также не подтвердила и не прокомментировала заявленные договоренности. Позже Трамп уточнил, что открытие Ормузского пролива должно состояться в пятницу, 19 июня, после формального подписания мирного соглашения.

Перед этим премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф заявил в соцсетях, что между США и Ираном достигнута мирная договоренность.

Напомним, США атаковали Иран в ответ за сбитый вертолет.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!