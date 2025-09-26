Цена на картофель резко изменилась: сколько придется отдать за килограмм

В Украине менее чем за неделю снизилась стоимость одного из самых популярных овощей, пользующегося спросом круглогодично. В ряде крупных торговых сетей цены на картофель стали приятным сюрпризом для покупателей.

В то же время эксперты предупреждают: следует быть готовыми к постепенному удорожанию этого продукта. Об актуальной ситуации с ценами на картофель в Украине сообщает сайт Новости.LIVE.

Сколько стоит картофель в супермаркетах

По данным Минфина, на 23 сентября 2025 года средняя цена килограмма картофеля составляла 15,87 грн. Для сравнения: в прошлый четверг она была немного выше – 16,17 грн, а в августе доходила даже до 17,97 грн. Индекс потребительских цен на этот овощ составил 90,47%, то есть в сентябре он подешевел на 9,53% по отношению к августу.

Читайте также: В Украине ощутимо подешевели яйца: на сколько снизились цены

Мы проверили актуальные ценники в известных торговых сетях и выяснили, сколько сегодня просят за килограмм картофеля:

АТБ – от 12,95 грн/кг (ранее 14,85 грн/кг);

Метро – от 13,80 грн/кг (было 13,90 грн/кг);

Фора – от 13,90 грн/кг (цена без изменений);

Варус – от 14,70 грн/кг (ранее 14,50 грн/кг);

Ашан – от 14,90 грн/кг (было 15,80 грн/кг);

Новус – от 14,99 грн/кг (без изменений);

Сильпо – от 17,10 грн/кг (ранее 14,70 грн/кг);

Мегамаркет – от 18,90 грн/кг (цена не изменилась).

Самая низкая цена на белый картофель сейчас предлагает сеть АТБ, поэтому именно там выгоднее делать покупки, чтобы сэкономить. Поскольку сезон уборки урожая завершается, стоимость фермерской продукции будет постепенно расти. Традиционно подорожание картофеля ожидается в октябре-ноябре, когда наступит холодное время года.

Ранее мы рассказывали, что эксперты предупредили о росте цен на базовый продукт до конца года.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!