Цены на бензин подтверждают прогнозы: актуальная ситуация на АЗС Украины

На украинских автозаправках цены на бензин А-95 остаются стабильными. По состоянию на 9 октября он продается в среднем по 58,72 грн/л, без изменений по сравнению с предыдущим днем. С начала недели стоимость горючего снизилась всего на 1 копейку – в понедельник, 6 октября, цена составила 58,73 грн/л.

Таким образом, ситуация полностью подтверждает предварительные прогнозы. До конца этой недели (12 октября) резких колебаний цен на горючее на АЗС ожидать не стоит. Как сообщает delo.ua, снижение стоимости горючего маловероятно даже несмотря на удешевление нефти, поскольку менее трех месяцев осталось до очередного повышения акциза. С 1 января акциз увеличится с 271,7 евро за 1000 литров до 300,8 евро.

"Поэтому пока не ясно, осмелятся ли сети снизить цены. Если цена нефти будет оставаться в текущем диапазоне, автозаправки будут стремиться удержать маржу, чтобы с нового года избежать скачка цен на стелах", – объяснил основатель группы компаний "Прайм" Дмитрий Леушкин.

В то же время ожидается и возможный рост цен из-за таких факторов:

нынешний уровень потребления горючего остается низким;

это усиливает конкуренцию между автозаправочными сетями.

Цены на бензин на АЗС

По состоянию на 7 октября, по данным Консалтинговой группы "А-95", отдельные сети продают бензин в диапазоне 50-61,99 грн/л. Высокие цены зафиксированы на АЗС WOG, ОККО и Shell – по 61,99 грн/л.

Самое же дешевое топливо предлагают на заправках ZOG, где литр бензина стоит 50 грн.

Ранее мы говорили, что в Украине прогнозируется рост стоимости горючего.

