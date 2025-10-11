Ціни на бензин підтверджують прогнози: актуальна ситуація на АЗС України

На українських автозаправках ціни на бензин А-95 залишаються стабільними. Станом на 9 жовтня його продають у середньому по 58,72 грн/л, без змін у порівнянні з попереднім днем. З початку тижня вартість пального знизилася лише на 1 копійку – у понеділок, 6 жовтня, ціна становила 58,73 грн/л.

Таким чином, ситуація повністю підтверджує попередні прогнози. До кінця цього тижня (12 жовтня) різких коливань цін на пальне на АЗС очікувати не варто.Як повідомляє delo.ua, зниження вартості пального малоймовірне навіть попри подешевшання нафти, оскільки менше ніж три місяці залишилось до чергового підвищення акцизу. З 1 січня акциз збільшиться з 271,7 євро за 1000 літрів до 300,8 євро.

"Тому наразі не ясно, чи наважаться мережі знизити ціни. Якщо ціна нафти залишатиметься в поточному діапазоні, автозаправки прагнутимуть утримати маржу, щоб із нового року уникнути стрибка цін на стелах," –пояснив засновник групи компаній "Прайм", Дмитро Льоушкін.

Водночас очікується й можливе зростання цін через такі фактори:

нинішній рівень споживання пального залишається низьким;

це підсилює конкуренцію між автозаправними мережами.

Ціни на бензин на АЗС

Станом на 7 жовтня, за даними Консалтингової групи "А-95", окремі мережі продають бензин у діапазоні 50–61,99 грн/л. Найвищі ціни зафіксовані на АЗС WOG, ОККО та Shell – по 61,99 грн/л.

Натомість найдешевше пальне пропонують на заправках ZOG, де літр бензину коштує 50 грн.

Раніше ми розповідали, що в Україні прогнозується зростання вартості пального.

