У части украинцев больше не будут принимать показатели счетчиков: названа причина

В 2025 году часть граждан Украины потеряет возможность передавать показания счетчиков для точного расчета коммунальных платежей. Причина – отсутствие своевременной поверки средств учета в установленный законом срок.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на компанию ДТЭК. Если поверку счетчика не провести в установленные сроки, его показания не будут учитываться. В таком случае объем потребления воды будет определяться по среднедомовым нормам, что может существенно увеличить сумму в платежках.

Отметим, что организация поверки – ответственность потребителя. Необходимо самостоятельно обратиться к сертифицированным специалистам, оплатить услугу и передать результаты проверки в водоканал.

Является ли поверка обязательной?

Как отмечают в "Киевтеплоэнерго", поверка счетчиков является регламентированной процедурой, которую следует проходить каждые четыре года. Она подтверждает техническую исправность прибора и достоверность его показаний.

В случае невыполнения этого требования поставщик имеет право перейти на расчет потребления без учета фактических данных, что автоматически приведет к увеличению ежемесячных платежей.

