У частини українців більше не прийматимуть показники лічильників: названо причину

У 2025 році частина громадян України втратить можливість передавати показники лічильників для точного розрахунку комунальних платежів. Причина – відсутність своєчасної повірки засобів обліку у визначений законом термін.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на компанію ДТЕК. Якщо повірку лічильника не провести в установлені строки, його показання не враховуватимуться. У такому випадку обсяг споживання води визначатиметься за середньобудинковими нормами, що може суттєво збільшити суму у платіжках.

Читайте також: В Україні назріває підвищення тарифів на воду: яку ціну за кубометр можуть встановити

Зауважимо, що організація повірки – відповідальність споживача. Необхідно самостійно звернутися до сертифікованих фахівців, оплатити послугу та передати результати перевірки до водоканалу.

Чи є повірка обов’язковою?

Як наголошують у "Київтеплоенерго", повірка лічильників є регламентованою процедурою, яку слід проходити кожні чотири роки. Вона підтверджує технічну справність приладу та достовірність його показань.

У разі невиконання цієї вимоги постачальник має право перейти на розрахунок споживання без урахування фактичних даних, що автоматично призведе до збільшення щомісячних платежів.

Нагадаємо, раніше українцям озвучили тариф на світло з 1 жовтня.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!