Украинским пенсионерам массово блокируют пенсионные карты: как не остаться без денег

В Украине все больше пенсионеров сталкиваются с блокировкой своих пенсионных карт, что делает невозможным доступ к выплатам.

В Пенсионном фонде отмечают, что основной причиной этого является длительное неиспользование карты. Об этом пишет 24 канал.

Банк инициирует блокировку, после чего соответствующие данные отправляются в ПФУ, а доступ к средствам на счете временно приостанавливается. Причиной этого могут быть обстоятельства, такие как: пребывание лица за пределами страны, в зоне временной оккупации или в районах активных боевых действий, где отсутствует возможность пользования банковскими услугами.

Как восстановить пенсионные выплаты?

Согласно разъяснению Пенсионного фонда Украины, блокировку карты инициирует банк, после чего соответствующие данные передаются в ПФУ, а средства на счете временно становятся недоступными.

Чтобы снова пользоваться картой и получать пенсию, необходимо обратиться в Пенсионный фонд лично или пройти видеоверификацию – это удобный способ подтвердить свою личность онлайн и возобновить выплаты без физического присутствия.

В Украине пенсии выплачиваются ежемесячно в период с 4 по 25 число. Точная дата поступления средств на банковскую карту определяется внутренним расписанием обслуживающего банка.

Узнать о зачислении пенсионных средств можно несколькими способами: через личный кабинет на сайте Пенсионного фонда Украины, обратившись на горячую линию, непосредственно в своем банке или посетив ближайшее отделение Укрпочты.

