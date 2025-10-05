Украинским учителям будут доплачивать по 4000 грн ежемесячно: кого именно касается

Учителя, осуществляющие образовательную деятельность в районах, приближенных к зоне боевых действий, ежемесячно будут получать дополнительное денежное вознаграждение в размере 4000 гривен. Эта надбавка охватывает около 25 тысяч учителей из девяти регионов, где обучение проходит в условиях постоянной опасности.

О введении ежемесячной надбавки в размере 4 000 гривен после налогообложения для педагогов сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко. Выплаты начнутся в октябре и будут охватывать период с 1 сентября 2025 года.

По словам Свириденко, финансовую поддержку получат около 25 тысяч педагогов, работающих в 84 территориальных общинах девяти областей: Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Луганской, Николаевской, Сумской, Харьковской, Херсонской и Черниговской. Эти регионы находятся в зоне повышенной опасности из-за постоянных обстрелов, однако педагоги продолжают выполнять свою миссию – обучать детей даже в сложнейших условиях.

Министр подчеркнула, что в условиях войны педагоги играют ключевую роль в формировании будущего поколения, которое станет движущей силой восстановления и развития государства. В то же время вызовы, с которыми сталкиваются педагоги, особенно в прифронтовых регионах, значительно осложнили образовательный процесс – он проходит в условиях постоянной угрозы, эвакуаций и нестабильной связи.

Читайте также: В Украине перечислили средние зарплаты: кто и где получает больше всего

"Во время войны, когда враг пытается уничтожить нас и наше будущее, работа украинских учителей как никогда важна. То, что они остаются с детьми, внедряют новые подходы к обучению, несмотря на постоянные тревоги, – это пример большой ответственности и любви к своему делу", – отметила Свириденко.

Представительница правительства также отметила, что в проекте государственного бюджета на 2026 год предусмотрено 50-процентное увеличение заработной платы для работников образовательной сферы. Такой шаг направлен как на поддержку действующих педагогов, так и на стимулирование молодежи к выбору профессии учителя.

"Задача правительства – быть рядом и поддерживать. Над этим и работаем", – отметила вице-премьер, обращаясь к педагогам по случаю Дня учителя и выражая благодарность за их выдержку, профессионализм и ежедневный самоотверженный труд.

Напомним, ранее мы рассказывали, как увеличение минимальной зарплаты в Украине повлияет на налоги, штрафы и пенсии.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!