Украинцам озвучили тариф на свет с 1 октября: сколько придется платить

На данный момент в Украине тариф на электричество составляет 4,32 грн за 1 кВт-ч. Этот тариф останется неизменным до 31 октября 2025 года, после чего его могут пересмотреть или оставить на текущем уровне.

Изначально срок действия нынешнего тарифа должен был истечь 30 апреля. Однако Кабинет Министров принял решение продлить его еще на 6 месяцев, и этот период заканчивается 31 октября. Иногда в медиапространстве появляются слухи о возможных изменениях тарифов на электроэнергию. Однако, как сообщает OBOZ.UA, ни один из этих вариантов пока не подвергается серьезному обсуждению.

"Сейчас есть понимание, что после войны нужно будет постепенно отказываться от субсидирования всех украинцев постановлением о PSO (Public Service Obligation, ПСО). Однако в настоящее время постановление правительства о ПСО обязывает поставщиков электроэнергии продавать электроэнергию по фиксированному тарифу", – отмечается в материале.

Директор Центра исследований энергетики Александр Харченко ранее отметил, что Украине необходима комплексная реформа рынка электроэнергии из-за существующих серьезных проблем. В то же время он подчеркнул, что даже при таких обстоятельствах повышение тарифов не имеет никакого смысла – ни с экономической, ни с других точек зрения.

Он также отметил, что для населения должны быть введены рыночные тарифы, но это не предполагает повышение цен.

"Это означает изменение формата, в принципе, доступа к электричеству. ... Но произойдет ли это во время войны? Мое ощущение, что нет", – подытожил специалист.

