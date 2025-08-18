Украинцам раздадут почти по 20 000 грн на дрова: кто сможет получить помощь

Украинские семьи, проживающие вблизи зоны боевых действий, получат финансовую поддержку на зимний период 2025–2026 годов. Государство выделит 19 400 гривен каждому домохозяйству для закупки твердого топлива, в частности дров, угля, брикетов или пеллет. Эта помощь будет доступна только для жителей прифронтовых регионов и призвана обеспечить тепло и стабильность в сложных условиях.

Решение было утверждено правительством Украины, а финансовая поддержка предоставляется благодаря взносам Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев и других благотворительных структур. Об этом пишет OBOZ.UA.

Материальная помощь предусмотрена для двух групп граждан Украины:

Без учета социальной уязвимости : финансирование доступно жителям населенных пунктов, расположенных в пределах 10 км от государственной границы с Россией или зоны боевых столкновений. Все семьи, проживающие в этой зоне и использующие твердое топливо для обогрева жилья, имеют право на получение поддержки.

Для лиц из уязвимых категорий: помощь предоставляется жителям регионов, где продолжаются активные боевые действия, но которые находятся за пределами 10-километровой приграничной зоны. К таким областям относятся: Черниговская, Сумская, Харьковская, Днепропетровская, Донецкая, Луганская, Херсонская, Запорожская и Николаевская.

Финансовая поддержка будет осуществлена в период с сентября по октябрь. Для ее получения необходимо обратиться с заявлением в орган местной власти по адресу проживания – как зарегистрированному, так и фактическому. Подать документы имеет право любой из членов семьи или официальный представитель домохозяйства.

Денежные средства будут перечислены безналичным путем на банковский счет, указанный в заявлении. В случае вынужденного переезда в более безопасный регион после подачи документов, начисление помощи не будет отменено – она останется в силе.

О каких уязвимых категориях населения идет речь

К уязвимым категориям населения относятся лица, которые сталкиваются с трудностями в удовлетворении своих жизненно необходимых потребностей или понесли значительные потери из-за военных событий. Например:

многодетные семьи (с тремя и более детьми);

(с тремя и более детьми); одинокие родители , воспитывающие детей в возрасте до 18 лет;

, воспитывающие детей в возрасте до 18 лет; люди с инвалидностью или члены домохозяйства с особыми потребностями или хроническими заболеваниями;

или члены домохозяйства с особыми потребностями или хроническими заболеваниями; пожилые люди (пенсионеры, особенно одинокие и нетрудоспособные лица);

(пенсионеры, особенно одинокие и нетрудоспособные лица); внутренне перемещенные лица (ВПЛ), которые были вынуждены покинуть свои дома.

Еще одним из распространенных дополнительных показателей выступает невысокий доход на одного члена семьи. Такие условия определяются с целью обеспечения поддержки тем, кто находится в наиболее уязвимом положении и действительно нуждается в помощи.

