Универсальный и практичный: назван лучший кроссовер 2026 года

Компактные кроссоверы благодаря своей универсальности и практичности уже давно входят в число самых популярных автомобилей в мире. Они сочетают удобство для города, комфорт для путешествий и достаточную функциональность для ежедневного использования, поэтому спрос на такие модели стабильно растет. Автомобильный рынок предлагает широкий выбор компактных SUV, что усложняет выбор покупателям.

Специалисты проанализировали ключевые модели этого сегмента и определили лучший вариант. Результаты исследования опубликовало авторитетное издание Autocar.

По оценке экспертов, звание лучшего компактного кроссовера 2026 года получил Dacia Duster, представленный на украинском рынке под названием Renault Duster. Аналитики отметили просторный и практичный салон автомобиля, его выразительный, "брутальный" дизайн, а также хорошие внедорожные возможности, нетипичные для этого класса.

Особое внимание специалисты обратили на ценовую политику модели. Duster остается более доступным, чем большинство конкурентов, что делает его особенно привлекательным для покупателей.

В Autocar отмечают, что этот кроссовер является безоговорочным лидером в своем сегменте по соотношению цены и качества.

В Украине новый Renault Duster можно приобрести примерно за 1 миллион гривен, что также способствует его популярности среди отечественных автомобилистов.

Помимо лидера рейтинга, западные эксперты назвали и другие заслуживающие внимания модели. Второе место занял компактный электрический кроссовер Skoda Elroq, а третью позицию занял хорошо известный Nissan Qashqai.

ТОП-10 лучших компактных кроссоверов по версии Autocar:

Dacia Duster Skoda Elroq Nissan Qashqai Volvo XC40 Форд Пума Kia EV3 Hyundai Tucson Renault 4 Kia Sportage Range Rover Evoque

