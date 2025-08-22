Увольнение с работы по собственному желанию во время действия военного положения: основе правила

В Украине во время военного положения действуют особые правила в сфере трудовых отношений. В частности, они касаются порядка увольнения по собственному желанию и обязанности отрабатывать традиционные две недели, как это предусмотрено в мирное время.

Правовые нормы регулирует закон №2136-IX "Об организации трудовых отношений в условиях военного положения". Об этом пишет Новости.live.

Как это работает в мирное время

Согласно ст. 38 Кодекса законов о труде, работник может уволиться по собственному желанию, но должен предупредить работодателя не менее 14 дней. Это время необходимо, чтобы работодатель смог найти замену. Работник подает заявление в письменной форме, а работодатель выдает приказ об увольнении.

Впрочем, есть ситуации, когда отрабатывать две недели не нужно. Среди них:

переезд в другой город;

перевод мужа или жены на новую работу в другой регион;

поступление в учебное заведение;

невозможность проживания в определенной местности (подтверждена медицинским заключением);

беременность;

необходимость ухода за ребенком до 14 лет или ребенком с инвалидностью;

уход за больным родственником или лицом с инвалидностью I группы;

выход на пенсию;

трудоустройство по конкурсу.

Также уволиться без отработки можно в случае нарушения трудового законодательства со стороны работодателя.

Правила в период военного положения

В военное время предусмотрены дополнительные основания для увольнения без двухнедельного срока. Согласно ст. 4 закона №2136-IX, если предприятие или учреждение работает в зоне боевых действий и представляет угрозу жизни или здоровью работников, человек имеет право оставить работу в срок, который сам указал в заявлении.

Однако есть исключения, когда это правило не применяется:

если работников привлекли к принудительным общественно полезным работам во время военного положения;

если они выполняют задачи на объектах критической инфраструктуры.

