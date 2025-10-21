В Чернигове полный блекаут из-за российских обстрелов: критическая инфраструктура переведена на генераторы

В результате массированных российских атак на энергетическую инфраструктуру Черниговской области областной центр остался без электроснабжения. Из-за полного обесточивания города критические объекты переведены на работу от генераторов и других альтернативных источников питания. Местных жителей призывают произвести запасы воды.

Об этом сообщили в коммунальном предприятии "Черниговводоканал", отметив, что ситуация остается сложной. "Уважаемые жители Чернигова! Объекты КП "Черниговводоканал" обесточены, как и весь город. С пяти тридцати утра наши работники приступили к запуску систем водоснабжения от резервных источников. Мы делаем все возможное, чтобы обеспечить минимальное давление воды, по крайней мере, для нижних этажей многоэтажек. Просим заблаговременно делать запасы воды", — говорится в сообщении.

В предприятии также добавили, что утром 21 октября будет организован подвоз питьевой воды в отдельные районы города. График и места раздачи планируется обнародовать дополнительно.

Напомним, армия РФ атаковала Черниговщину.

