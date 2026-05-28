В Китае автобус врезался в грузовик: погибли 13 человек

В центральной части Китая, в провинции Хэнань, произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие с участием переполненного микроавтобуса и грузовика. В результате столкновения погибли 13 человек, еще трое получили травмы разной степени тяжести.

Об этом сообщают Xinhua и Reuters со ссылкой на китайские государственные СМИ. Авария произошла рано утром в четверг по местному времени. По предварительным данным, пассажирский микроавтобус врезался в заднюю часть большого грузовика.

Читайте также: Пассажирский поезд сошел с рельсов в Мексике: по меньшей мере 13 погибших (фото)

Как выяснилось, транспортное средство было существенно перегружено: при допустимой вместимости 9 человек в салоне находились 16 пассажиров. Правоохранители устанавливают все обстоятельства и причины трагедии.

Напомним, в Перу столкнулись туристические поезда.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!