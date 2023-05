В Лондоне стартовал первый полуфинал Евровидения: все подробности

В Ливерпуле, Англия, 9 мая начался первый полуфинал международного песенного конкурса "Евровидение 2023" от имени Украины. Группа TVORCHI не будет выступать в этом полуфинале, поскольку автоматически прошла в финал. Организаторы шоу подготовили многочисленные сюрпризы для зрителей.

Дата и время первого полуфинала Евровидение 2023

Первый полуфинал Евровидения 2023 года состоялся во вторник, 9 мая, на арене в Ливерпуле. Мероприятие началось в 22:00 по киевскому времени. Зрителям показали выступления 15 участников, из которых 10 лучших прошли в финал по результатам голосования.

Важно отметить, что во время первого полуфинала Украина не голосовала. Голосование прошло для Германии, Франции и Италии 9 мая, а для Испании, Великобритании и Украины – во втором полуфинале 11 мая. В финале голосуют все страны. Это правило касается шести стран, автоматически прошедших предварительный отбор в гранд-финал, а именно "большую пятерку" и Украину.

В результате полномасштабного российского вторжения у Украины не было возможности провести 67-й Евровидение, как было запланировано после победы группы Kalush Orchestra с песней "Стефания". Организация мероприятия была передана Великобритании. Однако украинская сторона активно участвует в организации. Даже лозунг текущего конкурса "United By Music" подчеркивает значение объединения.

На сцене первого полуфинала объявлены и знакомые нам ведущие, среди которых Юлия Санина (украинская исполнительница, фронтвумен группы The Hardkiss), Грэм Нортон, Ханн Воддингем и Алиша Диксон. Отметим, что Санина открыла шоу выступлением песни "Маяк". В перерывах между выступлениями украинских и других звезд, многие из которых ранее представляли нашу страну на этом конкурсе, прошли выступления Rita Ora, Alyosha и Rebecca Ferguson.

Кто выступает на первом полуфинале Евровидения

Порядок выступлений стран-участников на Евровидении 2023 накануне определила жеребьевку. Украина сразу прошла в финал, поскольку победила в прошлом году.

Фанатам покажут выступления 15 участников из разных стран, и номера украинских певиц – Юлии Саниной и Алеши.

Норвегия – Alessandra – Queen of Kings;

Мальта – The Busker – Dance (Our Own Party);

Сербия – Luke Black – Samo Mi Se Spava;

Латвия – Sudden Lights – Aijā;

Португалия – Mimicat – Ai Coraçao;

Ирландия – Wild Youth – We Are One;

Хорватия – Let 3 – Mama ŠČ!;

Швейцария – Remo Forrer – Watergun;

Израиль – Noa Kirel – Unicorn;

Молдова – Pasha Parfeni – Soarele si Luna;

Швеция – Loreen – Tattoo;

Азербайджан – TuralTuranX – Tell Me More;

Чехия – Vesna – My Sister's Crown;

Нидерланды – Mia Nicolai & Dion Cooper – Burning Daylight;

Финляндия – Käärijä – Cha Cha Cha.

Где смотреть Евровидение 2023 9 мая

Выступления участников

Сцена Евровидения 2023

Ведущие Евровидение 2023

Первой выступила участница из Норвегии с песней Queen of Kings – дебютный сингл Алессандры. До начала норвежского нацотбора на Евровидение 2023 года эта конкурсная песня занимала высшую ступеньку в чарте Spotify среди всех девяти финалистов.

Вторым участником стали музыканты из Мальты. Песня Dance (Our Own Party), с которой The Busker победили в мальтийском нацотборе на Евровидение 2023, рассказывает о социальной тревоге и, в частности, о желании уйти с вечеринки, чтобы провести время с друзьями в более комфортной обстановке.

2 участник – Мальта – The Busker – Dance (Our Own Party)

Следующим выступила Сербия. Фраза Samo mi se spava переводится с сербского Я просто хочу спать. По словам самого Блэка, песня Samo mi se spava описывает его изолированность от мира. Во время пандемии COVID-19 артист стал очень отрешенным от мира, только играл в видеоигры и смотрел аниме в своей постели.

3 участник – Сербия – Luke Black – Samo Mi Se Spava

Латвийцы выступили с треком Aijā – песня в стиле инди-рок с фолковым оттенком. Свою конкурсную песню Aijā, группа Sudden Lights описывает как колыбельную с глубоким смыслом. Она создана для того, чтобы помочь людям успокоиться.

4 участник – Латвия – Sudden Lights – Aijā

Следующая песня Ai Coração рассказывает о душевной боли и отчаянии певицы, которая безнадежно влюблена. От этого чувство Mimicat сходит с ума и продолжает ждать любимого. Певица написала песню Ai Coração 10 лет назад за 5 минут и не думала, что победит в нацотборе 2023 года.

5 участник – Португалия – Mimicat – Ai Coraçao

Песня ирландцев We are One является призывом к единству. Она напоминает о том, что все люди живут под одним солнцем, не смотря на социальный статус и навязчивые ярлыки.

6 участник – Ирландия – Wild Youth – We Are One

С эпатажным выступлением вышли хорваты. Песня Let 3 – Mama ŠČсатирически комментирует российскую агрессию против Украины. В общем, песня высмеивает господство диктаторов, их жажду власти и контроля. Считается, что "трактор" - связь между Беларусью и Россией. Такую ссылку группа сделала через трактор, который подарил Лукашенко на 70-летие Путина.

"Наше единственное желание – чтобы как можно скорее прекратилась война и воцарились мир и любовь", – сказали участники хорватскому медиа N1 Info.

7 участник – Хорватия – Let 3 – Mama ŠČ!

Песня Watergun участника из Швейцарии была создана два года тому назад продюсером Пеле Лориано. Начинается она с осмысления детских воспоминаний, когда Ремо с другими ребятами воображал, что воюет на передовой. Тогда они сочли это смешным и веселым занятием, ведь не осознавали последствий войны.

Впоследствии певец переходит к тому, что сейчас у этих ребят есть настоящее оружие в руках. Watergun напоминает слушателям, кого нужно благодарить за мир в стране. Форер считает, что эта тема важна и нужно распространять понятие мира.

8 участник – Швейцария – Remo Forrer – Watergun

Песня певицы Noa Kirel из Израиля под названием Unicorn повествует о настойчивости и высвобождении возможностей. Певица повторяет такие слова, как "феномен" и "женственно", намекая, что женщины имеют свою внутреннюю силу.

9 участник – Израиль – Noa Kirel – Unicorn

