В одной из стран ЕС больше не принимают беженцев из Украины: названа причина

Города Нидерландов заявляют, что их ресурсы для приема украинцев, получающих временную защиту, исчерпаны. В Ассоциации муниципалитетов Нидерландов (VNG) охарактеризовали ситуацию как "критическую" и призвали правительство к действиям.

По информации VNG, еженедельно в Нидерланды приезжает около 300 украинцев, но места для их расселения почти исчерпаны. Преимущественно это женщины с детьми, хотя есть и мужчины, которые "знают, что здесь есть работа", пишет NOS.

В Утрехте впервые было отказано в регистрации новых украинских беженцев. Местная администрация предупреждает, что из-за дефицита финансирования есть риск закрытия уже существующих центров для размещения.

Центры для беженцев часто размещают в зданиях, которые не являются собственностью городских властей, что обусловливает необходимость оплаты аренды. К тому же, владельцы офисных помещений, которые могут быть переоборудованы под жилье, требуют финансовых гарантий, что затрудняет процесс поиска новых локаций.

В Дордрехте, который находится рядом с Роттердамом, постоянно отказывают новым украинским беженцам. Местные власти не могут решить вопрос с размещением половины нынешних жителей, поскольку в феврале заканчивается аренда здания, а для них еще не найдена альтернатива.

Вместе с тем, закон требует от муниципалитетов принимать беженцев. В Гронингене уже был случай, когда украинцы обжаловали отказ в суде, выиграли дело, а город подал апелляцию.

Местные власти подчеркивают необходимость "долгосрочного плана и дополнительного финансирования" со стороны правительства. В Министерстве по вопросам миграции и убежища признают сложность ситуации и ищут возможные варианты решения, в частности введение соплаты за жилье для украинцев с доходом.

Отметим, что Нидерланды занимают четвертую позицию в ЕС по количеству принятых украинцев на душу населения, уступая только Чехии, Польше и Германии.

