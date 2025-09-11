В США застрелили известного блоггера и поклонника Трампа Чарли Кирка (фото)

Американский подкастер и основатель организации Turning Point USA Чарли Кирк погиб после покушения в публичном выступлении в университете штата Юта. Инцидент произошел вечером 10 сентября на кампусе Университета Валли.

Об этом сообщает The Guardian. По сообщениям медиа, в Кирка стреляли во время выступления под палаткой на территории университета. В соцсетях распространяют видео момента атаки и кадры, где студенты бегут, услышав выстрелы.

Первоначально политик был госпитализирован в критическом состоянии, однако впоследствии стало известно о его смерти.

Дональд Трамп сначала призвал молиться за жизнь Кирка: "Он отличный парень во всех смыслах. Божьего благословения ему!"

Впоследствии президент подтвердил смерть подкастера: "Великий, легендарный Чарли Кирк мертв… Его любили и уважали все, особенно я. Мои соболезнования его жене Эрике и семье".

Кто такой Чарли Кирк

Соучредитель Turning Point USA, мобилизовавшая молодежь для поддержки Трампа на выборах 2024 года.

Вел популярный подкаст и радиопрограмму The Charlie Kirk Show.

Имел более 5,3 млн подписчиков в соцсети X.

Известен своими провокационными заявлениями о расе, ЛГБТ-сообществе, мигрантах и Украине.

Регулярно выступал против американской военной помощи Киеву, называл войну "пограничным конфликтом" и распространял нарративы, созвучные кремлевским.

Критиковал президента Зеленского, пренебрежительно высказывался об украинцах и обвинял США в использовании войны для обогащения "военно-промышленного комплекса".

Напомним, во Львове был застрелен Андрей Парубий.

