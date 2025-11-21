В Украине дешевеет популярный продукт: какая цена

Украинские предприятия молокоперерабатывающей отрасли продолжают увеличивать объем производства, хотя вынуждены продавать продукцию со значительными скидками. Как отмечают участники рынка, такие шаги вынуждены: они позволяют удерживать сырьевую базу и сокращать объемы выпуска убыточных биржевых товаров.

Наибольшее понижение цен наблюдается на сметану и сливки. Об этом пишет Инфагро.

Несмотря на традиционный сезонный рост спроса на эти продукты, переработчики сознательно уменьшают долю жира, используемого для производства масла, ведь его изготовление по-прежнему остается экономически невыгодным.

Цены на основные цельномолочные продукты производители менять не планируют — по крайней мере, до конца года они должны оставаться стабильными. В то же время из-за усиленной конкуренции на внутреннем рынке ведущие компании активнее выходят на внешние рынки. В октябре экспорт свежей молочной продукции вырос примерно на треть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Основным направлением остается Молдова, принимающая около 77% поставок. Также возобновляются отгрузки на Балканы, в ОАЭ активно экспортируют кисломолочные сыры, а продажа глазированных сырков продолжает охватывать новые страны.

Импорт свежей молочной продукции в октябре снизился по сравнению с сентябрем, хотя и превышает показатели прошлого года. Главным поставщиком для Украины остается Польша, и аналитики прогнозируют, что объемы польского импорта будут расти до конца года.

Напомним, в Украине ожидается зимнее повышение цен.

