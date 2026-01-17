В Украине дорожает популярный продукт: сколько будет стоить килограмм

Цены на продукты в Украине продолжают расти, но темпы этого процесса в 2026 году должны замедлиться по сравнению с 2025 годом. В то же время, отдельные товары, в частности пшеничная мука, демонстрируют заметное подорожание.

Экономист Владимир Чиж в комментарии Новости.LIVE объяснил, сколько будет стоить килограмм муки в ближайшие месяцы и почему цена идет вверх.

Почему мука дорожает

Главные причины роста цены на муку:

повышение стоимости зерна на мировых рынках;

существенные затраты на электроэнергию для мельниц и производств;

логистические издержки и инфляционные процессы в экономике.

По словам эксперта, в 2025 году мука подорожала почти на 40% в годовом исчислении. В 2026 году рост будет более умеренным — ориентировочно 10–15% в год.

"Добавьте 4–6 грн к текущей цене, которую вы видите в супермаркете. Рост будет плавным и обусловлен преимущественно дополнительными затратами на электроэнергию и поддержание производственных мощностей", — отметил Владимир Чиж.

Общая инфляция на потребительском рынке в 2026 году прогнозируется на уровне около 7%, что значительно ниже показателя 2025 года (12%).

Актуальные цены на пшеничную муку

Мы проверили онлайн-каталоги популярных сетей и собрали минимальные цены за килограмм пшеничной муки.

Сильпо - 19,19 грн

- 19,19 грн Новус - 20,39 грн

- 20,39 грн Варус - 20,40 грн

- 20,40 грн Ашан - 20,40 грн

- 20,40 грн Фора - 20,40 грн

- 20,40 грн АТБ - 23,80 грн

- 23,80 грн МегаМаркет - 28 грн

Для сравнения: в 2025 году средняя цена за килограмм колебалась в пределах 21–22 грн. По данным Минфина, текущая средняя цена по магазинам достигает 35,08 грн, что свидетельствует о значительном разбросе между сетями и регионами.

Если прогноз экономиста сбудется, до конца 2026 килограмм муки в среднем будет стоить 23–26 грн в обычных магазинах. Поэтому сейчас лучшее время для покупки впрок.

