В Украине дорожает популярный продукт: сколько стоит

Украинцы будут ощущать ценовое давление в течение всего 2026 года, и одним из товаров, который будет стабильно дорожать, станет сливочное масло. Глобальные колебания цен на сырье и продовольствие, а также хронические проблемы украинской энергосистемы заставляют производителей постоянно повышать стоимость своей продукции.

Об этом в комментарии Новости.LIVE заявил экономист Владимир Чиж. По его словам, электроэнергия остается одним из ключевых факторов роста себестоимости молочных продуктов.

Сколько подорожало масло в 2025 году и чего ждать в 2026 году

В 2025 году сливочное масло в среднем подорожало на 34%. Сейчас пачка весом 180–200 г стоит 107–110 грн.

Экономист прогнозирует, что в 2026 году средняя цена может достичь 125–135 грн за упаковку, то есть рост составит 12–15% в год.

"Это отражает как мировую тенденцию к удорожанию молочных продуктов, так и внутренние затраты украинских производителей, в частности, на генераторы и альтернативные источники энергии во время постоянных отключений", - пояснил Чиж.

Читайте также: В Украине резко подешевела капуста: сколько сейчас просят за килограмм

Почему производители не снижают цены

Аналитик ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" (УКАБ) Максим Гопка отмечает, что, несмотря на определенную стабильность закупочных цен на молоко-сырье в январе, это не приведет к снижению розничных цен на масло и твердые сыры.

Производители пытаются сохранить прибыльность и создать финансовый запас на случай новых отключений электроэнергии зимой. Потому они не спешат снижать цены, а в некоторых случаях даже продолжают их постепенно повышать.

Почему масло дорожает быстрее других молочных продуктов

Основные причины роста цен именно на сливочное масло:

высокая доля энергетических затрат в себестоимости (охлаждение, пастеризация, сепарация сливок);

зависимость от импортных компонентов (в некоторых случаях – добавки, упаковка);

сокращение предложения качественного сырья из-за проблем в молочном секторе;

сезонный рост спроса перед праздниками и в холодное время года.

Напомним, в Украине подорожала рыба.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!