В Украине изменили условия предоставления базовой соцпомощи: кто теперь имеет право получать 4500 грн

Кабинет министров Украины изменил правила предоставления базовой социальной помощи малообеспеченным гражданам Украины. Теперь детям из многодетных семей может не быть предоставлена выплата, а помощь на семью можно будет распределять среди ее совершеннолетних членов.

Эти изменения зафиксированы в постановлении №986, принятом правительством 13 августа. Об этом пишет OBOZ.UA.

Теперь помощь можно будет получать не только одному представителю семьи, но и распределять ее поровну между всеми совершеннолетними членами семьи. Однако для этого необходимо согласие всех этих лиц, а заявка должна подаваться не через Дию.

Кроме того, Кабмин решил, что теперь дети из многодетных семей могут не получать выплату. Финансовую помощь

Читайте также: Помощь малоимущим в Украине: детали размера и права на соцвыплаты

Размер основной финансовой поддержки для семьи составляет 4500 гривен. Инициатива является частью пилотного проекта, стартовавшего 1 июля, и имеет целью внедрение нового формата социальной помощи для домохозяйств с невысоким уровнем дохода. Эта поддержка ориентирована на тех, кто уже участвует в определенных государственных программах социальной защиты:

государственной социальной помощи малообеспеченным семьям;

помощи на детей одиноких матерей;

помощи на детей, воспитывающихся в многодетных семьях;

временной государственной помощи детям, родители которых уклоняются от уплаты алиментов, не имеют возможности содержать ребенка или место их проживания неизвестно.

С 1 октября предусматривается расширение программы – после этой даты финансовую помощь смогут получить новые категории граждан и семей, которые нуждаются в поддержке от государства и соответствуют установленным условиям.

Напомним, ранее мы рассказывали, кто из украинцев останется без выплат ко Дню Независимости.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!