В Украине меняют цену на доступный фрукт: сколько теперь придется платить

В Украине в этом году прогнозируют больший урожай яблок по сравнению с прошлым годом, поэтому при благоприятной августовской погоде цены могут упасть с более чем 100 грн до примерно 50–60 грн за килограмм. Такой сценарий возможен благодаря достаточной площади фруктовых садов и отсутствию серьезных погодных аномалий при сборе урожая.

Об этом сообщают аграрные эксперты в материале hromadske. Яблоко традиционно считается не только излюбленным фруктом украинцев, но и показателем стабильности в аграрном секторе.

"Сегодня яблоки значительно дороже, чем в прошлом году, и даже за всю историю независимой Украины. Ранние сорта остаются дорогими из-за ограниченного предложения. Мы надеемся, что серьезных погодных катаклизмов не будет, садоводы соберут достаточно урожая, а имеющиеся площади позволяют это сделать, поэтому яблоки станут более доступными для потребителей".

Прошлогодний урожай яблок хватил лишь до января, а из-за отсутствия современных хранилищ они быстро кончились, что привело к потребности в импорте. Это сразу повысило цену более чем в три раза – более 100 гривен за килограмм, установив рекорд за всю историю независимости.

В этом году ситуация выглядит более оптимистично. Несмотря на весенние заморозки, садоводы имеют достаточные площади под яблоневыми садами, поэтому рассчитывают на урожай, удовлетворяющий внутренний спрос и способствующий снижению цен. Аналитики отмечают, что если августовская жара не превысит норм, цены на яблоки стабилизируются, а рынок сохранит баланс между предложением и спросом.

Следует подчеркнуть, что для Украины яблоки – это не только популярный продукт повседневного потребления, но и важная экспортная позиция. Украинские сорта высоко ценятся за границей, поэтому урожай влияет не только на внутренние цены, но и на поступление валюты в страну.

Несмотря на сложные погодные условия весной с поздними заморозками и нестабильным летом, некоторые овощные культуры демонстрируют положительную динамику. Прогнозируется сбор 7,6 млн. тонн овощей (+11,5%) и 19,4 млн. тонн картофеля (+10,7%). В то же время урожай плодово-ягодных культур ожидается на 12,4% меньше, чем в прошлом.

Особенно радует так называемый "борщовый набор" – картофель, капуста, морковь, свекла и лук. Их предложение растет, цены снижаются, а на некоторые позиции стоимость даже стала ниже, чем в прошлом году. В отличие от овощей, фруктовый сегмент переживает непростые времена.

Заморозки повредили часть ягодных культур, в том числе около 10% облепихи. Урожай ежевики, земляники, малины и голубики оказался ниже ожиданий, а качество плодов оставляет желать лучшего. Особенно пострадали персики – на рынке доминирует импорт (до 90% предложения), что привело к повышению цен и увеличению зависимости от внешних поставщиков.

