В Украине пересчитали средние зарплаты: кто и где получает больше всего
По состоянию на сентябрь 2025 года средняя заработная плата в Украине достигла 25,5 тыс. грн, что на 500 грн больше по сравнению с прошлым месяцем. В то же время, по сравнению с сентябрем 2024 года, зарплата выросла на 19% (с 22 тыс. грн).
Согласно информации кадрового портала work.ua, средняя зарплата в Украине составляет 25 500 грн, что на 19% больше по сравнению с октябрем прошлого года. Медиана заработных плат, согласно статистике портала, рассчитана на основе данных из 207 095 вакансий. Об этом пишет OBOZ.UA.
Читайте также: Переворот на рынке труда: украинцам рассказали, что нужно делать, чтобы иметь большую зарплату
Отмечается, что жители Киева традиционно получают самую высокую зарплату – 30 тыс. грн. Во Львове средняя зарплата составляет 27,5 тыс. грн, в Ужгороде – 25,5 тыс. грн, а в Одессе и Днепре – по 25 тыс. грн. Среди областных центров меньше всего платят в Сумах, где средняя зарплата составляет 19 тыс. грн.
Какие профессии отметились наибольшим ростом заработной платы:
- Дерматокосметолог – 60 000 грн (+100%)
- Главный инженер – 50 000 грн (+54%)
- Python-программист – 50 000 грн (+54%)
- Руководитель сети магазинов – 45 000 грн (+50%)
- Артдиректор – 40 000 грн (+60%)
- Травматолог – 35 000 грн (+56%)
- Ассистент проекта – 31 500 грн (+54%)
- Заправщик картриджей – 30 000 грн (+50%)
- Маркировщик – 22 500 грн (+125%)
- Парковщик – 17 900 грн (+48%)
Напомним, ранее мы рассказывали, как увеличение минимальной зарплаты в Украине повлияет на налоги, штрафы и пенсии.
Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!