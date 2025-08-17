В Украине пересмотрят тариф на электроэнергию: с какой даты свет может подорожать

С 1 октября 2025 года в Украине планируют пересмотреть тарифы на электроэнергию. Текущая цена на уровне 4,32 грн за 1 кВт-ч останется до указанной даты.

Однако не исключено, что цена на электроэнергию останется неизменной и после 1 октября, ведь окончательное решение по этому поводу еще не принято. В то же время, согласно постановлению Кабинета Министров Украины №480 от 29 апреля 2025 года, до 31 октября пересмотр тарифа на свет не предусмотрен. Об этом пишет OBOZ.UA.

Как экономить на электроэнергии

Как отмечают в Министерстве энергетики, стоимость электроэнергии по "ночному тарифу", при использовании двухзонного счетчика, составит 2,16 гривны за киловатт-час. Это означает, что владельцы таких устройств и в дальнейшем будут платить вдвое меньше за электроэнергию, потребленную в период с 23:00 до 7:00.

Читайте на также: Долг на более 100 тысяч: кто из украинцев может получить неожиданную платежку за газ

Каждый потребитель имеет возможность приобрести многозонный счетчик, обратиться к своему энергопоставщику и перейти на соответствующий тарифный план. В случае установки трехзонного счетчика действуют три отдельных тарифа, в зависимости от времени суток:

с 23:00 до 07:00 (ночной) – 1,728 грн/кВт*ч;

7:00-8:00/11:00-20:00/22:00-23:00 (полупиковый) – 4,34 грн/кВт*ч;

8:00-11:00/20:00-22:00 (пиковый) – 6,48 грн/кВт*ч.

Такой тип учета электроэнергии имеет смысл только при условии высокого уровня потребления и возможности четко регулировать время использования электроприборов. Например, если вы можете избегать потребления электроэнергии в пиковые часы – с 08:00 до 11:00 и с 20:00 до 22:00 – это может быть выгодным решением.

Напомним, ранее мы рассказывали, почему даже при установленном многозонном счетчике вы все равно можете переплачивать за свет.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!