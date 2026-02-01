В Украине подешевел популярный продукт: какая цена за килограмм

В конце января 2026 оптовые цены на овощи и фрукты в Украине демонстрируют смешанную динамику. Рост объясняется слабым предложением на внутреннем рынке и недостаточными объемами импорта из Турции.

Основные изменения за неделю

Тепличные помидоры – с 90–110 грн/кг до 90–125 грн/кг (+10% в верхней границе).

– с 90–110 грн/кг до (+10% в верхней границе). Теплические огурцы - со 130-180 грн/кг до 135-180 грн/кг (небольшой рост верхнего предела).

Картофель – диапазон расширился с 12–14 грн/кг до 10–14 грн/кг (нижний предел упал).

– диапазон расширился с 12–14 грн/кг до (нижний предел упал). Свекла — подешевела на 1 грн — с 8–10 грн/кг до 7–9 грн/кг .

— подешевела на 1 грн — с 8–10 грн/кг до . Репчатый лук – подорожал на 1 грн – с 5–7 грн/кг до 6–8 грн/кг .

– подорожал на 1 грн – с 5–7 грн/кг до . Зеленый лук — существенно подешевел — с 250–270 грн/кг до 180–250 грн/кг .

— существенно подешевел — с 250–270 грн/кг до . Сладкий перец – верхний предел снизился – со 145–180 грн/кг до 145–160 грн/кг .

– верхний предел снизился – со 145–180 грн/кг до . Острый перец подешевел — со 100–200 грн/кг до 100–180 грн/кг .

подешевел — со 100–200 грн/кг до . Синяя капуста стала доступнее — с 20–25 грн/кг до 15–20 грн/кг .

стала доступнее — с 20–25 грн/кг до . Пекинская капуста – немного подорожала – с 20–25 грн/кг до 22–25 грн/кг .

– немного подорожала – с 20–25 грн/кг до . Другие виды капусты – без изменений.

Фрукты: виноград резко подорожал

Самый заметный рост – на виноград : с 80–170 грн/кг до 140–200 грн/кг (почти вдвое в нижней границе).

Груша – подорожала – с 30–55 грн/кг до 40–60 грн/кг .

– подорожала – с 30–55 грн/кг до . Яблоки — цены стабильны, но эксперты считают их искусственно завышенными из-за того, что производители держат продукцию на складах в ожидании роста (как летом 2025 года).

— цены стабильны, но эксперты считают их искусственно завышенными из-за того, что производители держат продукцию на складах в ожидании роста (как летом 2025 года). Апельсины подешевели — с 70–110 грн/кг до 60–110 грн/кг.

Прогноз на февраль и предпраздничный период

Экономист Владимир Чиж отмечает, что в канун Рождества и Нового года цены на популярные овощи (картофель, помидоры, огурцы, капуста) могут неоднократно пересматриваться в сторону повышения. Спрос традиционно растет, а предложение уже ограничено по окончании сезона во многих тепличных хозяйствах.

