В Украине подешевела клубника и не только: за какие продукты будем платить меньше

Несмотря на холодную погоду и нестабильные температуры, на украинском рынке продолжают дешеветь сезонные фрукты, ягоды и овощи нового урожая. Наибольшее снижение цен зафиксировано на клубнику, черешню, голубику и тепличные овощи.

Об этом свидетельствуют данные аналитиков EastFruit.

Ягоды становятся доступнее

Наиболее заметное снижение цен наблюдается в сегменте садовой земляники. Стоимость ягоды колеблется в пределах 100–200 гривен за килограмм в зависимости от сорта, качества продукции и региона продажи.

Снизились цены и на черешню. Если еще неделю назад ее продавали по 150–280 гривен за килограмм, то сейчас ценовой диапазон сузился до 200–250 гривен. Это свидетельствует о стабилизации рынка и увеличении предложения продукции.

Постепенно дешевеет и голубика. Средняя стоимость ягоды снизилась с 633–933 гривен до 550–800 гривен за килограмм.

Кроме того, более доступными стали абрикосы. На начало июня их реализуют по цене от 100 до 150 гривен за килограмм.

Овощи нового урожая также теряют в цене

Увеличение объемов продукции от украинских хозяйств повлияло и на рынок овощей. В частности заметно подешевела ранняя белокочанная капуста — ее стоимость снизилась с 18–22 до 15–18 гривен за килограмм.

Также дешевле стала столовая свекла. Пока его продают по 25–45 гривен за килограмм, тогда как раньше цены достигали 38–43 гривен. Ощутимое снижение цен наблюдается и в сегменте тепличных овощей. Огурцы за неделю подешевели с 68–100 до 40–62 гривен за килограмм. Помидоры также потеряли в цене - со 130-220 до 100-155 гривен за килограмм.

Эксперты объясняют удешевление увеличением предложения сезонной продукции украинских производителей. В благоприятных погодных условиях тенденция к снижению цен на овощи и ягоды может сохраняться и дальше.

