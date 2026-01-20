В Украине подорожал популярный овощ: какая цена за килограмм

За последнюю неделю на украинском рынке зафиксирован заметный рост цен на ряд овощей и фруктов. Наиболее ощутимо подорожал картофель — его стоимость увеличилась почти на 30%. Если раньше килограмм стоил в пределах 9–12 гривен, то сейчас цены поднялись до 12–14 грн/кг.

Об этом сообщают аналитики проекта EastFruit. Специалисты также отмечают изменение цен на другие овощи так называемого "борщового набора". В частности, белокочанная капуста прибавила в цене около 1 гривны: сейчас ее продают по 9–11 грн/кг, в то время как неделей раньше она стоила 8–10 грн/кг. В то же время репчатый лук продемонстрировал обратную динамику — его цена снизилась с 7–9 до 5–7 грн/кг.

Существенный скачок зафиксирован и на рынке цветной капусты. Через неделю она подорожала с 35–45 до 50–60 гривен за килограмм. Другие разновидности капусты сохраняют стабильные ценовые позиции без существенных колебаний.

На овощном рынке тоже подорожали томаты. Цены на красные помидоры выросли на 10 гривен - с 80-100 до 90-110 грн/кг. Еще более заметные изменения произошли в сегменте огурцов: не только возросла минимальная цена, но значительно расширился ценовой коридор — со 125–140 до 130–180 грн/кг.

Во фруктовой корзине также наблюдается смешанная динамика. Подорожали груши, которые теперь продают по 30–55 грн/кг вместо 25–55 грн/кг неделей раньше. Виноград также вырос в цене: нынешний диапазон составляет 80–170 грн/кг, тогда как раньше он колебался в пределах 70–130 грн/кг.

Вместо этого цитрусовые демонстрируют тенденцию к удешевлению. Апельсины подешевели с 75–120 до 70–110 грн/кг, а мандарины потеряли в цене еще больше – с 75–185 до 65–95 грн/кг.

