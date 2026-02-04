В Украине подорожали популярные овощи: какая цена за килограмм

В Украине продолжает расти стоимость продуктов, и на этой неделе заметное удорожание коснулось популярных овощей — лука и чеснока. По состоянию на 1 февраля 2026 цены на белый, репчатый лук и чеснок значительно превышают среднемесячные показатели января.

Так, белый лук сегодня в среднем стоит 69,99 гривны за килограмм, в то время как в январе его цена составляла 56,59 гривны. Репчатый лук подорожал меньше, но также заметно с 8,60 до 9,13 гривны за килограмм. Чеснок также подорожал: средняя цена за килограмм в супермаркетах достигла 156,04 гривны, тогда как в прошлом месяце он стоил 144,36 гривны. Об этом свидетельствуют данные на сайте Минфина.

По словам исполнительного директора Экономического дискуссионного клуба Олега Пендзина, несмотря на нынешний рост цен, овощи остаются дешевле, чем в прошлом, благодаря удачному урожаю 2025 года. В то же время, эксперт предупреждает, что цены на молочную продукцию могут расти быстрее, поскольку значительную часть ее формирует импорт.

Что касается мяса, рост цен будет умеренным и будет больше зависеть от спроса. Из-за меньшего объема покупок производители не смогут резко поднимать стоимость, отмечает Пендзин.

Напомним, в Украине подорожала рыба.

