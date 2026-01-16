В Украине продолжает дорожать популярный продукт: какая цена

В 2025 году большинство продуктов питания в Украине существенно выросли в цене, и куриные яйца оказались среди лидеров этого подорожания. В первой половине января 2026 года покупатели заметили постепенное снижение стоимости поштучно продающихся яиц, однако специалисты предупреждают: такая тенденция носит временный характер.

По данным Минфина, средняя цена упаковки яиц категории С1 колеблется от 80,83 до 83,95 грн. Индекс потребительских цен в январе составил 100,78%, что свидетельствует о подорожании продукта на 0,78% по сравнению с предыдущим месяцем. Для сравнения, в декабре этот показатель достигал 104,26% по отношению к ноябрю.

Таким образом, яйца дорожали почти каждый месяц. В начале 2026 г. этот тренд в целом сохранился, хотя в отдельных торговых сетях наблюдается незначительное снижение стоимости.

Цены в супермаркетах Мониторинг онлайн-предложений ведущих продуктовых сетей показал, что минимальные цены на упаковку яиц выглядят так:

МегаМаркет – 60,70 грн Сильпо – 65,91 грн Варус – 67,90 грн АТБ – 68,90 грн Новус – 68,99 грн Фора – 74,90 грн Ашан – 75,90 грн Метро – 81 грн

Прогноз на 2026 год Экономист Владимир Чиж отметил, что куриные яйца стали одним из продуктов с наибольшим ростом цен – почти на 90% в годовом исчислении.

По его словам, на формирование стоимости яиц и дальше будут влиять сезонность, цены на корма и логистические расходы. В 2026 году к этому перечню прибавится еще и рост тарифов на электроэнергию, что может привести к удорожанию яиц по меньшей мере на 15% от нынешнего уровня.

Отдельно эксперт отметил сезонный фактор. В канун праздников, в частности Пасхи, спрос на яйца традиционно растет, что влечет за собой повышение цен. В то же время, во второй половине года, после спада ажиотажа, стоимость обычно стабилизируется или возвращается к предыдущим показателям.

