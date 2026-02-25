В Украине продолжают дорожать яйца: какая цена

Стоимость куриных яиц в Украине продолжает расти даже в начале весны. За выходные цены на десяток яиц подскочили на 4,5–9%. В частности, яйца категории С0 подорожали с 62 до 65 гривен (+4,84%), а категория С1 выросла более существенно — с 55 до 60 гривен (+9,09%). Такие данные приводит столичный рынок в Киеве.

На полках супермаркетов яйца "Ясенсвит" категории С1 продаются в среднем по 82,23 грн. за десяток. Среднемесячная цена на марку выросла на 50 копеек, а за последний год яйца этой марки подорожали на 16 гривен. Об этом сообщает Минфин.

В отличие от предыдущих лет, когда с наступлением тепла цены на яйца обычно заметно снижались, в 2026 году столь значительного падения, вероятнее всего, не будет.

Читайте также: В Украине резко подешевела капуста: сколько сейчас просят за килограмм

Он объясняет, что раньше в декабре-январе одно яйцо могло стоить до 10 гривен, а уже в мае-июне опускалась цена до 4 гривен. В этом году ученый не прогнозирует столь существенного понижения. В то же время, некоторое сезонное удешевление все же ожидается с приходом стабильного тепла и увеличением производства.

Основные причины сдержанного снижения цен:

высокая себестоимость кормов и энергоносителей;

последствия энергетического кризиса и перебоев с электроснабжением на птицефабриках;

рост экспорта яиц и яйцепродуктов;

сокращение поголовья кур-несушек из-за предыдущих сложных сезонов.

Напомним, в Украине подорожала рыба.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!