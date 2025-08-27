В Украине с 1 сентября вырастет один из тарифов на электроэнергию: повлияет ли это на обычных потребителей

С начала сентября в Украине вступает в силу повышение тарифа на услуги по распределению электроэнергии для операторов распределительных систем (ОРС), в частности облэнерго. Однако для населения цена электроэнергии останется неизменной – 4,32 грн за кВт-ч, ведь ее уровень закреплен правительственным постановлением №632. Эта фиксация тарифа будет действовать как минимум до 31 октября 2025 года, обеспечивая стабильность расходов для бытовых потребителей.

Национальная комиссия, регулирующая энергетическую и коммунальную сферы (НКРЭКУ), 26 августа приняла соответствующее решение, направленное на оптимизацию финансовых взаимоотношений между участниками рынка. Инициатива направлена на уменьшение долговой нагрузки между сторонами и обеспечение формирования резервных аварийных запасов, необходимых в случае возможных атак со стороны агрессора, пишет OBOZ.UA.

Для потребителей первого класса электроснабжения стоимость вырастет ориентировочно на 14%, тогда как для второго класса – на 23%. Речь идет о предприятиях, которые подключены к сети оператора распределения с напряжением более 27,5 кВ (первый класс) или ниже этого показателя (второй класс).

Самое существенное подорожание прогнозируется для таких областных энергокомпаний:

"Кировоградоблэнерго";

"Ровнооблэнерго";

"Хмельницкоблэнерго".

Наименьший рост тарифов прогнозируется для операторов систем распределения в Черновицкой, Львовской и Черкасской областях.

С октября ожидаются изменения в тарифах на распределение электроэнергии для облэнерго, работающих вблизи зоны боевых действий. Регулятор утвердил план корректировки, который охватывает предприятия в Запорожской, Николаевской, Сумской и Харьковской областях, в частности "Запорожьеоблэнерго", "Николаевоблэнерго", "Сумыоблэнерго" и "Харьковоблэнерго".

Каким будет тариф на электроэнергию для населения в сентябре

Если цена на электроэнергию останется стабильной, то среднемесячная сумма, которую будет платить семья из трех человек, будет колебаться в пределах от 562 до 734 гривен. Такой расчет зависит от того, пользуется ли семья газовой плитой.

В случае, когда в доме есть газовая плита, нормативное потребление электроэнергии для трех человек составляет примерно 130 киловатт-часов в месяц. По действующему тарифу – 4 гривны 32 копейки за один киловатт-час – это означает, что ежемесячная оплата составит около 561 гривны 60 копеек.

Зато, если газовой плиты нет и вся еда готовится на электроприборах, нормативное потребление возрастает до 170 киловатт-часов. По той же цене электроэнергии семья будет тратить уже 734 гривны 40 копеек в месяц.

