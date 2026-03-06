В Украине снизилась цена на популярный овощ: сколько стоит

В Украине за последнюю неделю заметно снизились цены на морковь — примерно на 11%. Основной причиной стала активная распродажа запасов овощей из хранилищ, поэтому фермеры продают морковь в среднем по 8–14 грн за килограмм. В то же время, ее стоимость уже примерно на 64% ниже, чем в начале марта прошлого года. Участники рынка не исключают, что цены могут и дальше падать из-за слабого спроса.

Об этом сообщают аналитики EastFruit.. По их данным, на этой неделе украинские производители начали активно реализовывать морковь, хранившуюся в течение зимы. Из-за увеличения объемов продукции на рынке предложение резко возросло.

В результате средняя отпускная цена на морковь снизилась примерно на 11% по сравнению с предыдущей неделей. В настоящее время фермеры продают продукцию за 8–14 грн/кг в зависимости от качества и объемов партии. Самые дешевые предложения обычно относятся к крупным партиям или моркови среднего качества.

Производители объясняют, что часть запасов, длительно хранившихся в хранилищах, в начале весны начала терять товарный вид. Поэтому на рынке увеличивается доля овощей среднего или более низкого качества. Рост предложения такой продукции дополнительно давит на цены.

Фермерам часто приходится быстрее продавать урожай во избежание дальнейших потерь из-за ухудшения состояния овощей. В то же время, некоторые хозяйства, которые имеют современные хранилища и продукцию лучшего качества, решили временно приостановить продажи, рассчитывая на более выгодные цены позже.

Эксперты отмечают, что нынешние цены значительно ниже, чем в прошлом. В начале марта 2026 года морковь в среднем уже на 64% дешевле, чем в тот же период 2025 года. Среди основных причин такого падения стоимости называют:

значительные объемы оставшихся на хранении овощей;

более слабый спрос на рынке;

ухудшение качества продукции после продолжительного хранения.

Участники рынка предполагают, что тенденция к удешевлению может продолжиться. Спрос на овощи остается сдержанным, а запасы в хранилищах все еще достаточно велики. Если фермеры будут и дальше активно распродавать остатки, цены могут еще снизиться, особенно на морковь среднего качества.

Цены в супермаркетах

По данным портала Минфин, средняя стоимость моркови в крупных торговых сетях составляет около 14,50 грн за килограмм – это примерно на 48 копеек дешевле, чем раньше.

Анализ цен показывает, что в супермаркетах овощи продаются примерно от 9,89 до 15,90 грн за килограмм. В частности, по состоянию на 5 марта цены выглядят так:

АТБ – около 10,89 грн/кг;

Novus – около 11,49 грн/кг;

Сильпо – примерно 12,60 грн/кг.

При этом покупатели отмечают, что качество моркови в некоторых торговых точках сейчас ниже, чем раньше, что также связано с продолжительным зимним хранением урожая.

