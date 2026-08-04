В Украине ввели жесткие требования для водителей: что изменилось

Кабинет Министров Украины обновил правила выдачи и обмена водительских удостоверений. Теперь срок действия документа будет зависеть от категории транспортного средства, а после восстановления обязательных медицинских осмотров водители должны будут регулярно подтверждать пригодность к управлению.

Об изменениях сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко. Также обновления касаются прохождения медосмотра.

Удостоверения будут выдавать на разный срок

По словам главы МВД, новые правила предусматривают разный срок действия водительских удостоверений в зависимости от категории транспорта.

Так, для водителей мотоциклов и легковых автомобилей (категории А1, А, В, В1, ВЕ ) удостоверения будут выдавать на 15 лет. В то же время водители грузового и пассажирского транспорта (категории С, СЭ, С1, С1Е, D, DE, D1, D1Е, Т ) будут получать документы сроком на 5 лет.

По словам Клименко, такие изменения призваны приблизить украинское законодательство к европейским нормам и усилить безопасность дорожного движения.

Особое внимание уделят водителям, осуществляющим коммерческие грузовые и пассажирские перевозки, ведь именно они несут повышенную ответственность при работе на дорогах.

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Медицинские осмотры станут обязательными

После восстановления в Украине обязательных медицинских осмотров водители будут проходить во время каждого планового обмена удостоверения.

Для владельцев легковых автомобилей медицинский контроль будет проводиться раз в 15 лет, а для водителей грузового и пассажирского транспорта – каждые 5 лет. В МВД отмечают, что это позволит своевременно подтверждать состояние здоровья водителей и соответствие требованиям безопасности.

Что будет с уже выданными удостоверениями

В министерстве подчеркнули, что удостоверения, выданные до вступления в силу новых правил, остаются действительными до истечения срока, указанного в документе.

Кроме того, при плановом обмене удостоверения после окончания его действия повторно сдавать теоретический или практический экзамен не требуется, если иное не предусмотрено законодательством.

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