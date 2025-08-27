В Украине значительно подорожал алкоголь: на сколько выросли цены и почему

В 2025 году в Украине существенно выросли цены на алкогольные напитки. Так, пиво подорожало на 11,3%, вино – на 7,8%, а водка – на 2,2%. Причиной подорожания стали как решение правительства о повышении минимальной стоимости вина, так и внешние рыночные факторы: колебания валютного курса, расходы на логистику, объемы урожая и конкуренция с импортной продукцией.

В Центре экономической стратегии объяснили факторы роста цен. Эксперты отмечают, что повышение происходит неравномерно, ведь наибольший скачок в процентном соотношении зафиксирован именно на вино.

Основным фактором подорожания стала государственная политика по установлению минимальных цен на алкоголь. Осенью 2024 года впервые за шесть лет эти показатели были пересмотрены. Наиболее ощутимый рост произошел в сегменте винной продукции – около 50%. В то же время для крепких напитков, таких как водка, джин или ром, изменения не вводились, что привело к дисбалансу: недорогие вина стали стоить больше, чем часть крепкого алкоголя.

Эксперт Центра экономической стратегии отмечает, что такая модель регулирования преследует прежде всего социальную цель: сократить потребление дешевых и некачественных алкогольных напитков, устранить с рынка производителей, которые конкурируют исключительно низкой ценой, а также уменьшить количество случаев отравлений и формирования зависимости.

Читайте также: Украинцев удивили новые ценники на картофель: сколько теперь придется заплатить

Как показывает международная практика, введение минимальных цен в разных странах приводило к снижению уровня госпитализаций, связанных с употреблением алкоголя, на 2–9%, а частота проблем с зависимостью ежегодно сокращалась на 4–9%.

Впрочем, формирование цены на вино определяется не только государственными регулированиями. Как отметила в комментарии СМИ президент Всеукраинской ассоциации виноделов и сомелье Наталья Благополучная, на стоимость влияют несколько факторов:

колебания валютных курсов и трудности с логистикой приводят к росту себестоимости;

нехватка квалифицированных кадров усложняет процесс производства;

многие потребители выбирают импортное вино, считая его более качественным, что создает дополнительное давление на украинских виноделов.

Еще одним фактором риска остаются погодные условия. Объем и качество урожая винограда напрямую определяют цену будущего вина, и даже несколько недель обильных дождей могут существенно повлиять на рыночную ситуацию.

В супермаркетах все чаще появляются недорогие импортные вина, которые составляют конкуренцию украинским производителям. Отечественные ритейлеры пытаются поддерживать локальное виноделие, организуя фестивали, дегустации и расширяя выбор продукции, однако противостоять потоку иностранных товаров по-прежнему сложно. В то же время опросы показывают, что после начала полномасштабной войны потребление алкоголя среди украинцев уменьшилось:

21,5% стали употреблять меньше;

6,8% полностью отказались;

только 5,5% стали употреблять чаще.

Раньше мы рассказывали, что в Украине может подешеветь масло.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!