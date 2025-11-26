Виткоффов подсказывал российской стороне, как правильно общаться с Трампом - Bloomberg опубликовал разговоры

Помощник президента РФ Юрий Ушаков и руководитель Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев обсуждали передачу российского варианта мирного плана команде Дональда Трампа так, чтобы американцы смогли представить эти предложения как собственную инициативу. Согласно обнародованным материалам, их беседа состоялась 29 октября.

Об этом сообщает агентство Bloomberg. Ушаков и Дмитриев обсуждали передачу документа Стиву Виткоффу — древнему другу Дональда Трампа и его спецпосланнику по России. По замыслу Кремля, именно ему предстояло получить российский проект договоренностей и представить его как собственный план по завершению войны в Украине.

В разговоре Дмитриев предложил передать документ "неформально", чтобы американская сторона могла представить его как полностью самостоятельно подготовленный. Он надеялся, что содержание останется "максимально приближенным" к российскому варианту.

"Мне кажется, эту бумагу мы просто сделаем в виде нашей позиции, а я передам ее неформально. Они пусть делают вид, что это их. Я думаю, они не примут нашу версию полностью, но хотя бы очень близкую", - заявил Дмитриев.

Ушаков отнесся к этому настороженно. Он выразил сомнение, что такая схема будет безопасной, ведь Виткофф может переписать документ и заявить, что изменения были согласованы с Москвой.

"Вот в этом и проблема. Они могут не взять наш вариант, но скажут, что согласовали его с нами. Боюсь, что они все переиначат. Есть такая опасность".

Дмитриев в ответ пообещал попросить Виткоффа сохранить формулировку "слово в слово" и заверил, что все будет сделано "аккуратно". Также он отметил, что Ушаков сможет лично обсудить документ с американским посредником.

Как выяснилось впоследствии, американская сторона, получив русский текст, даже не пыталась сделать качественный перевод – документ просто прогнали через автоматический переводчик.

Напомним, ранее Зеленский заявлял, что россияне могут пойти наступлением в Польшу и страны Балтии.

