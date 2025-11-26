Віткоффов підказував російській стороні, як правильно спілкуватись з Трампом - Bloomberg опублікував розмови

Помічник президента РФ Юрій Ушаков та керівник Російського фонду прямих інвестицій Кирило Дмитрієв обговорювали передачу російського варіанта "мирного плану" команді Дональда Трампа так, щоб американці змогли представити ці пропозиції як власну ініціативу. Згідно з оприлюдненими матеріалами, їхня бесіда відбулася 29 жовтня.

Про це повідомляє агентство Bloomberg. Ушаков і Дмитрієв обговорювали передачу документа Стіву Віткоффу — давньому другу Дональда Трампа та його спецпосланцю з питань Росії. За задумом Кремля, саме він мав отримати російський проєкт домовленостей і подати його як власний план щодо завершення війни в Україні.

У розмові Дмитрієв запропонував передати документ "неформально", щоб американська сторона могла презентувати його як повністю самостійно підготовлений. Він сподівався, що зміст залишиться "максимально наближеним" до російського варіанту.

"Мені здається, цей папір ми просто зробимо у вигляді нашої позиції, а я передам його неформально. Вони хай роблять вигляд, що це їхнє. Я думаю, вони не візьмуть нашу версію повністю, але хоча б дуже близьку", - заявив Дмитрієв.

Ушаков поставився до цього насторожено. Він висловив сумнів, що така схема буде безпечною, адже Віткофф може переписати документ і заявити, ніби зміни були погоджені з Москвою.

"От у цьому й проблема. Вони можуть не взяти наш варіант, але скажуть, що погодили його з нами. Боюся, що вони все переінакшать. Є така небезпека".

Дмитрієв у відповідь пообіцяв попросити Віткоффа зберегти формулювання "слово в слово" і запевнив, що все буде зроблено "акуратно". Також він зазначив, що Ушаков матиме можливість особисто обговорити документ з американським посередником.

Як з’ясувалося згодом, американська сторона, отримавши російський текст, навіть не намагалася зробити якісний переклад — документ просто прогнали через автоматичний перекладач.

Нагадаємо, раніше Зеленський заявляв, що росіяни можуть піти наступом на Польщу та країни Балтії.

