Вкусно, как у бабушки: рецепт квашеной капусты на зиму

Этот рецепт обычно передается из поколения в поколение. Для приготовления требуется простой набор продуктов: белокочанная капуста, морковь, соль, перец горошком и лавровый лист.

Уже через 3–5 дней закуску можно пробовать. Рецептом поделился портал Shuba.

Особенности приготовления

Квашеная капуста в собственном соке получается хрустящей и плотной. Для идеального результата капусту лучше тонко нашинковать – удобно это делать с помощью шинковки. Морковь добавляют натертой и смешивают с капустой. Специи – лавровый лист и перец горошком – рекомендуют класть на дно банки, а не смешивать с основной массой.

Во время брожения капусту следует несколько раз в день прокалывать деревянной шпажкой до дна, чтобы получался лишний газ. Быстрее всего она готова уже через 3 дня, если стоит в теплом помещении. Важный нюанс — соль должна быть именно каменной, не йодированной, иначе процесс квашения может нарушиться.

Ингредиенты (на 1 кг капусты)

капуста белокочанная - 1 кг

морковь - 80 г

соль каменна - 20 г

лавровый лист – 2 шт.

перец черный горошком – 5 шт.

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Как приготовить

Капусту промойте, обсушите и разрежьте на части. Тонко нашинкуйте ее и переведите в большую миску. Морковь очистите и натрите на большой терке, добавьте в капусту. Всыпьте соль и хорошо перемешайте, слегка приминая руками, чтобы появился сок. На дно чистой банки уложите лавровый лист и перец горошком. Плотно утрамбуйте капусту, выкладывая ее слоями. Поставьте банку в глубокую тарелку, чтобы сок мог стекать и накройте неплотной крышкой. Оставьте кваситься на 3–6 дней в зависимости от температуры в помещении. После завершения брожения закройте банку капроновой крышкой и храните готовую капусту в прохладном месте.

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