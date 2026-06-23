Вкусно, как у бабушки: рецепт квашеной капусты на зиму
Этот рецепт обычно передается из поколения в поколение. Для приготовления требуется простой набор продуктов: белокочанная капуста, морковь, соль, перец горошком и лавровый лист.
Уже через 3–5 дней закуску можно пробовать. Рецептом поделился портал Shuba.
Особенности приготовления
Квашеная капуста в собственном соке получается хрустящей и плотной. Для идеального результата капусту лучше тонко нашинковать – удобно это делать с помощью шинковки. Морковь добавляют натертой и смешивают с капустой. Специи – лавровый лист и перец горошком – рекомендуют класть на дно банки, а не смешивать с основной массой.
Во время брожения капусту следует несколько раз в день прокалывать деревянной шпажкой до дна, чтобы получался лишний газ. Быстрее всего она готова уже через 3 дня, если стоит в теплом помещении. Важный нюанс — соль должна быть именно каменной, не йодированной, иначе процесс квашения может нарушиться.
Ингредиенты (на 1 кг капусты)
- капуста белокочанная - 1 кг
- морковь - 80 г
- соль каменна - 20 г
- лавровый лист – 2 шт.
- перец черный горошком – 5 шт.
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Как приготовить
- Капусту промойте, обсушите и разрежьте на части. Тонко нашинкуйте ее и переведите в большую миску.
- Морковь очистите и натрите на большой терке, добавьте в капусту. Всыпьте соль и хорошо перемешайте, слегка приминая руками, чтобы появился сок.
- На дно чистой банки уложите лавровый лист и перец горошком. Плотно утрамбуйте капусту, выкладывая ее слоями.
- Поставьте банку в глубокую тарелку, чтобы сок мог стекать и накройте неплотной крышкой. Оставьте кваситься на 3–6 дней в зависимости от температуры в помещении.
- После завершения брожения закройте банку капроновой крышкой и храните готовую капусту в прохладном месте.
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