Вкусный сок на зиму всего из двух ингредиентов: простой рецепт

Домашний тыквенный сок с апельсинами – отличный вариант полезной заготовки на зиму. Напиток сочетает естественную сладость тыквы с легкой цитрусовой ноткой апельсина, благодаря чему получается ароматным, нежным по вкусу и богатым витаминами.

Такой сок станет хорошей альтернативой магазинным напиткам и поможет разнообразить зимний рацион. Об этом пишет Shuba.

Почему стоит приготовить тыквенно-апельсиновый сок

Этот рецепт не нуждается в большом количестве ингредиентов и подходит даже для начинающих. Апельсиновый сок добавляет напитку приятную кислинку, которая успешно подчеркивает вкус тыквы. Из 4 кг тыквы можно получить около шести литровых банок готового сока.

Кроме вкусовых предпочтений, напиток содержит полезные вещества: тыква богата бета-каротином, а апельсины являются источником витамина С.

Ингредиенты

4 кг тыквы;

2 апельсина;

1–2 ст. ложки лимонной кислоты;

сахар – по вкусу;

1л воды.

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Способ приготовления

1. Подготовка тыквы

Очистите тыкву от кожуры и семян, после чего нарежьте ее небольшими кусочками. Уложите в большую кастрюлю и залейте водой так, чтобы она полностью покрывала овощ. Доведите до кипения, снимая пену, и варите около 30–35 минут до мягкости.

2. Приготовление апельсинового сока

Пока тыква готовится, выжмите сок из двух апельсинов.

3. Измельчение тыквы

Готовую тыкву перебейте блендером до однородной смеси. При отсутствии блендера можно перетереть массу через сито.

4. Добавление ингредиентов

В тыквенное пюре влейте апельсиновый сок, добавьте сахар и лимонную кислоту. Хорошо перемешайте и откорректируйте вкус по своему усмотрению.

5. Повторное кипячение

Доведите смесь до кипения и проварите еще около 5 минут, чтобы сахар полностью растворился. Если сок кажется слишком густым, добавьте немного воды.

6. Консервация

Разлейте горячий напиток в предварительно простерилизованные банки и закройте герметично металлическими крышками.

7. Охлаждение

Переверните банки вверх дном, укутайте полотенцем или одеялом и оставьте до полного охлаждения.

Готовый тыквенно-апельсиновый сок отлично сохраняется несколько месяцев и станет вкусным источником витаминов в холодное время года.

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