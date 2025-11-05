Водители, осторожно, ожидается сильный туман: прогноз погоды на 6 ноября

В четверг, 6 ноября, у большинства регионов Украины будет сухая погода и спокойный день без осадков. В то же время, синоптики предупреждают о густых туманах, поэтому водителям советуют быть особенно внимательными на дорогах.

Воздействие антициклона Vianelde обеспечит тихую, стабильную погоду со слабым ветром. Однако именно такие условия в ноябре способствуют образованию туманов, периодически накрывающих различные области. Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко в Facebook.

Ночь на 6 ноября будет относительно теплой – от +3 до +8 °С. Днем температура поднимется до +10…+14 °С, а на юге столбики термометров кое-где достигнут +16 °С.

В столице также возможен туман, осадки синоптики не прогнозируют. Дневная температура в Киеве составит около +10 °С, а уже в выходные ожидается еще более теплая погода.

