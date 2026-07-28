ВПЛ могут выселить из временного жилья: Кабмин утвердил новые правила
Кабинет Министров Украины утвердил новые правила функционирования мест временного проживания (МТП) для перемещенных лиц. Документ определяет новый порядок поселения, проживания и основания прекращения договора, а также вводит обязательную проверку жилых объектов перед их включением в перечень МТП.
Об изменениях сообщил народный депутат Павел Фролов в своем Telegram-канале. По его словам, правительство приняло постановление №728, устанавливающее единые правила для функционирования мест временного проживания переселенцев. Теперь каждый объект должен пройти проверку на соответствие минимальным требованиям, прежде чем в нем разрешат размещать людей.
В каких случаях ВПЛ могут выселить
Новыми правилами определен перечень оснований, по которым договор на жительство может быть прекращен. В частности, выселение возможно, если:
- человек без уважительных причин не проживает в месте временного размещения более 60 дней;
- при оформлении предоставила ложную информацию о себе;
- более трех раз нарушила условия договора;
- имеет в собственности жилье, за исключением недвижимости, расположенной на временно оккупированных территориях или в районах боевых действий;
- проживает в объекте, который был исключен из перечня мест временного проживания;
- является работоспособным, но в течение трех месяцев не трудоустроилась и не стала на учет в центре занятости.
Изменились условия заключения договоров
Согласно новым правилам договор на проживание должен заключаться не позднее дня заселения. Его стандартный срок составляет шесть месяцев с возможностью дальнейшего продления.
Также правительство увеличило с 60 до 90 календарных дней срок пребывания в МТП для лиц, не имеющих необходимых документов. Это дает больше времени для восстановления.
Читайте также: Денежная помощь 10 800 гривен украинцам: кто будет иметь право
Переселенцев должны предупреждать о выселении
Отдельное внимание уделено защите прав жителей временного жилья. Администрация МТП обязана сообщить людям о предстоящем переселении не позднее чем через четыре недели.
Исключением являются только случаи, когда помещение признают непригодным для проживания и возникает необходимость срочного переселения.
Для чего ввели новые правила
По словам Павла Фролова, изменения призваны упорядочить систему временного размещения внутри перемещенных лиц. В частности, обязательная проверка объектов должна не допустить использования непригодного жилья, а четко определенные основания для прекращения договора – сделать процедуру проживания и выселения более прозрачной и понятной всем сторонам.
Напомним, мы уже писали, кто из украинцев имеет право получить компенсацию за обучение.
Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!