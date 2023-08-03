Все это делают неправильно: почему не стоит гасить соду уксусом в ложке

Для того чтобы ваша выпечка была удачной, нужно знать одно нехитрое правило – соду гасить в ложке нельзя. Все потому, что тесто не поднимется.

Как сообщают кулинарные эксперты GoodHouse, когда уксус гасится содой, происходит химическая реакция, в результате которой образуется углекислый газ. Пузырьки этого газа должны делать тесто упругим и воздушным. Однако если уксус гасить в ложке, часть углекислого газа теряется. В результате тесто поднимается похуже.

Смотрите также: Секрет в пропорции продуктов: как приготовить идеальное тесто на пиццу

Чтобы тесто хорошо приподнялось, уксус нужно гасить непосредственно в тесте. В общем, правильно соду добавлять к сухим ингредиентам в тесто, а уксус – к жидким. И именно затем, при соединении жидких и сухих продуктов должна происходить химическая реакция между уксусом и содой. Когда вы замешаете тесто, оно начнет подниматься почти сразу.

Еще один немаловажный момент – если в рецепте указано применение простокваши или кефира, то нет смысла вводить в тесто уксус.

Есть и другие варианты погашения соды. Поскольку уксус сам по себе не очень полезен, можно использовать другие продукты. Это и лимонный сок, и простокваша. Даже кисловатое варенье поможет заменить уксус. Соду можно гасить обычным кипятком.

Предлагаем узнать об идеальном тесте для вареников с вишнями.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!